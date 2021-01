Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi soir, à 20h, qu'un accident s'était produit le long de l'autoroute E42 Lille-Tournai-Mons, à hauteur de Gaurain-Ramecroix, village de l'entité de Tournai, peu avant la sortie Antoing.



Un SMUR, une ambulance, une autopompe, un véhicule de désincarcération et un véhicule de balisage ont été dépêchés sur les lieux.



Pour une raison que l'enquête devra tenter de déterminer, une automobiliste qui roulait en direction de Mons a fait une embardée. La voiture est partie sur sa droite et a terminé sa course sur le toit dans le terre-plein.



Éjectée de son véhicule, la conductrice a été tuée sur le coup. La victime était seule à bord de sa voiture, un véhicule immatriculé en France.



À la suite de cet accident et l'intervention des services de secours, l'autoroute a été fermée en direction de Mons.



Peu après 21h, la bande de gauche a été rouverte à la circulation. Cependant, les files se sont vite allongées dès la sortie de Tournai. La circulation a été un moment fortement ralentie.