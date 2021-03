Une égalité homme-femme pas prise à la légère au sein de la Ville de Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le personnel féminin est plutôt bien représenté. © Shutterstock

Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, est l'occasion de mettre en lumière les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes. À Tournai, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois a quant à lui fait le point sur la gestion du personnel de la Ville.



On apprend que sur les 970 agents qui travaillent pour l'administration, 496 sont des femmes. Soit un pourcentage de 51%. "Le comité de direction est composé, outre des directeurs généraux et financiers, de douze responsables de service. Parmi ces douze personnes, on retrouve six femmes et six hommes", révèle le bourgmestre. Encore une belle équité donc. "Parmi celles-ci, on peut remarquer qu'elles occupent des fonctions essentielles à savoir la gestion du personnel, chef de division à la direction générale, le tourisme, l'urbanisme, les affaires administratives et sociales et le service juridique."



Paul-Olivier Delannois rappelle également que les droits et salaires sont identiques que l'on soit un homme ou une femme au sein de la Ville de Tournai.



"Pour terminer, je précise également que je préside un collège échevinal composé majoritairement de femmes... et j'en suis fier." Effectivement, avec la présence des échevines Coralie Ladavid, Caroline Mitri, Sylvie Liétar et Laurence Barbaix et de la présidente de CPAS Laetitia Liénard, la gent féminine est plutôt bien représentée, et pas qu'en nombre !