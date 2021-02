Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi, vers 16h10, qu'un incendie s'était déclaré dans les anciens bâtiments Boulogne à Chercq, dans l'entité de Tournai. Venant de Péruwelz et de Tournai, deux autopompes, un camion-citerne, un camion échelle, un véhicule de commandement et une ambulance ont été dépêchés sur place.



"Le feu s'était déclaré dans une ancienne cuve cylindrique aménagée en bureaux. Ce bâtiment se composait d'un rez-de-chaussée et de deux étages. La cause accidentelle est écartée. Plusieurs foyers d'incendie ont été détectés. Il n'y a pas eu de blessé", indiquait vers 18h le lieutenant Patrice Raat, qui a dirigé l'intervention.



Ce vaste complexe industriel, un ancien dépôt de carburant de la firme BP, se situe entre la station d'épuration d'Ipalle et le Relais de Chercq, un immeuble à kots. Cet ancien dépôt avait été transformé, puis abandonné depuis la faillite du propriétaire. Ce site était régulièrement squatté. Une enquête a été ouverte par la police de la zone du Tournaisis.