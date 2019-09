Un incendie s'est déclaré dimanche soir dans une habitation de Péruwelz, dans le Hainaut occidental. Quatre corps de pompiers sont intervenus. Un couple et deux enfants ont été intoxiqués au CO et admis en milieu hospitalier.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, vers 19h40, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation implantée au n°79 de la rue du Jonquoy à Péruwelz, près de Tournai. Venant des casernes de Leuze, Basècles, Tournai et Péruwelz, un camion-échelle, deux autopompes, deux ambulances et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.

"Le feu s'est déclaré dans une maison unifamiliale au niveau d'une pièce où ont été aménagés un sauna et une douche. Un problème électrique au niveau du sauna est à l'origine de cet incendie qui a dégagé énormément de fumée. Le feu a été confiné à cette seule pièce et le reste de la maison est toujours habitable", précisait vers 21h00 le lieutenant José Rucuero qui a dirigé l'intervention.

Les occupants des lieux, un couple et leurs deux enfants âgés de 14 mois et de 5 ans, ont été intoxiqués par les émanations de monoxyde de carbone (CO). Les quatre victimes ont été admises au service des urgences du site Union du ChWapi de Tournai.