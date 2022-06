Tout a commencé fin des années 70 avec la création d’un mouvement citoyen par des habitants d’Allain soucieux de défendre leur hameau face aux menaces qui pesaient sur ce dernier (certaines maisons avaient déjà été démolies et le bois aurait pu connaître la même destinée…)

Au fil du temps, ce comité, présidé par Yves Willocq (toujours à ce poste aujourd’hui) a choisi, plutôt que l’affrontement, de montrer à tout un chacun les richesses de la principauté. En organisant une fête des voisins et des promenades guidées dans un premier temps pour en arriver aux festivités plus importantes proposées aujourd’hui. Le succès de ces dernières repose notamment sur un programme à la fois ludique et culturel susceptible d’intéresser un très large public familial. C’est aussi ce qui caractérisera l’édition 2022, tant attendue après deux années de crise sanitaire, qui débutera, dès ce dimanche, par les traditionnelles promenades guidées qui permettront au public de découvrir certains sites généralement inaccessibles comme, par exemple, le tunnel aux chauves-souris installé dans un ancien four à chaux ou le caveau de la famille Lefebvre que l’on aperçoit à gauche de l’entrée du petit cimetière situé à l’ombre de l’église St-Amand. Ces balades, dont les départs sont programmées à 9h et 9 h 30 devant l’église, permettront de mettre en exergue la vie laborieuse menée par les roctiers qui habitaient jadis le hameau. Parmi les temps forts de cette journée dominicale, le vide-greniers de 8 h à 18 h et le barbecue, sur le coup de midi (réservation obligatoire auprès d’Yves Willocq au 069/22 09 05 ou par mail à)

Des animations musicales (assurées notamment par l’accordéoniste Daniel Buldke) ainsi que diverses activités pour petits et grands seront également proposées ; châteaux gonflables, balades avec des poneys sur le sentier enchanté, atelier de dessin sur le RAVel, visite du jardin de plantes sauvages d’Appoline, animations cirque avec Mômes Circus (de 11h à 16 h). Une messe sera célébrée à 18 h sur le site de la grotte Notre-Dame et un camp Viking prendra ses quartiers au chemin Montagne, tant dimanche que lundi.

Les visiteurs sont invités à venir déguisés pour découvrir ce dernier ; les meilleurs déguisements se verront récompenser par une petite surprise. La journée de lundi sera quant à elle également marquée par l’inauguration, dès 10 h, au départ de l’école Condorcet, du RAVel ralliant la gare au hameau.

L’événement prévu à 10 h sera marqué par la participation de différents groupes originaux qui emprunteront ce tronçon de 1,2 km, jusqu’à la principauté à vélo, à trottinette ou même à cheval. Précisons que le SPW à qui appartient cette infrastructure déposera d’ici la fin 2022 le permis qui lui permettra de terminer le chaînon manquant de ce RAVel, à savoir les quelques dizaines (ou centaines) de mètres qui séparent l’endroit où il se termine aujourd’hui (soit à l’arrière de l’école Condorcet à la rue Paul Pastur) au parvis de la gare de Tournai. Nous avions filmé le trajet tel qu’il se présentait il y a deux ans et tel qu’il se présente toujours aujourd’hui :

L’excellent groupe folk E Saquant Beyaus animera musicalement le lundi de Pentecôte.