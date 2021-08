Comme nous l’expliquait dans notre édition du 28 août le président wallon de l’Union des industriels forains belges, Anthony Mastrovalerio, la foire aux attractions de Tournai se déroulera aussi normalement que possible cette année. Pas question toutefois de badiner avec les mesures de sécurité imposées par l’autorité communale, et plus particulièrement par le bourgmestre Paul-Olivier Delannois qui vient de signer une ordonnance spécifiant que “Le port du masque ou de toute alternative en tissu est obligatoire pour toute personne à partir de l’âge de 12 ans qui circule dans le périmètre délimité accessible au public fréquentant Ia foire aux attractions, du 4 au 26 septembre et ce, durant les tranches horaires suivantes : de 15 h à 1h, les vendredi, samedi, dimanche et jours fériés et de 15 h a 24 h les autres jours. Par périmètre délimité accessible au public fréquentant la foire aux attractions, il y a lieu d’entendre les lieux accessibles au public encadrés par des barrières Nadar situés sur le boulevard des Frères Rimbaut, depuis I’entrée de la maison de la Culture jusqu’à l’Avenue Montgomery, sur le parking de l’Esplanade du Conseil de I’Europe et à la rue des Bergers.”

Aucun pass sanitaire - ou Covid Safe Ticket (pour le dire en “ belge ”) ne sera exigé à l’entrée. Pour rappel, la foire se tiendra sur l’Esplanade de l’Europe du 4 au 26 septembre inclus. Les organisateurs ont également reçu l’autorisation de renouer avec d’autres traditions qui avaient été écartées elles aussi en raison de la pandémie : l’inauguration en fanfare le premier jour de la foire et les feux d’artifice tirés le soir de l’ouverture et la veille du dernier jour (soit le 25 septembre en soirée).

Quelque 47 métiers forains - donc un peu moins qu’avant la pandémie où l’on en comptait généralement une soixantaine - investiront le champ de foire cette année. On retrouvera également des stands proposant les incontournables boules a l’graisse (croustillons). Précisions que l’arrêté du bourgmestre autorise de retirer temporairement le masque pour boire et manger… Ouf.