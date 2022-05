Le home Valère Delcroix, géré par le CPAS de Tournai, héberge 40 personnes adultes en situation de handicap mental. Le projet de vie de l’institution s’organise, notamment, au travers d’activités ciblant les quatre objectifs suivants : la qualité de vie du bénéficiaire, notamment, par l’ouverture sur la culture (cinéma, théâtre, livres, …), et par le dialogue et les échanges découlant de ces découvertes faites ensemble, l’inclusion des bénéficiaires dans la société et au sein de la collectivité, la mise en œuvre de certains projets éducatifs individualisés ou encore la valorisation de l’effort et le renforcement de l’estime de soi.

Appel à l’expression artistique

L’ouverture à la culture est appréhendée plus largement que sous l’angle de la « consommation culturelle » ; l’équipe d’encadrement fait appel à l’expression artistique des résidents qui, en fonction de leurs capacités cognitives, proposent des œuvres s’écartant des normes ordinaires de l’expression artistique.

Ces dernières semaines, avec la participation de l'atelier « Maximix » de la Maison de la Culture de Tournai, les résidents se sont lancés dans la réalisation d’une fresque monumentale au sein de leur maison en choisissant comme support un des murs du réfectoire.

Cette démarche contribue au bien-être des résidents, génère de l’estime de soi et de la reconnaissance qui doit être appréciée sans condescendance mais de manière inclusive !