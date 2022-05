Ces 25, 26, 27 et 28 mai, les résidents du home Valère Delcroix participaient à la 38e édition des Special Olympics Belgium 2022 à Louvain-la-Neuve. L'événement favorise l’intégration sociale des personnes ayant un handicap mental par le sport. D'ici 2024, les objectifs des Special Olympics Belgium sont : de devenir un acteur du changement pour une société inclusive dans laquelle les personnes ayant un handicap mental jouent un rôle actif, d'améliorer constamment la qualité du sport pour les personnes ayant un handicap mental ou encore de faire prendre conscience de l’importance de la formation des professionnels de la santé et des personnes proches des athlètes ayant un handicap en ce qui concerne les problèmes de santé.

Pour cette 38e édition, la Flamme de l'Espoir a été transmise à Malines, qui accueillera les Jeux en 2023 lors du week-end de l'Ascension. Avec les 16 disciplines sportives et adaptées de cette année, l'équitation, le cyclisme et la voile seront de nouveau au programme l'année prochaine.

L’institution du CPAS de Tournai était représentée par sept athlètes (Johan, Steven, Toufik, Patrice, Benjamin, Thomas et Michel) accompagnés de deux coachs (Pierre-Thomas Valschaerts et Jesse Ferré) dans la catégorie floorball. Cette discipline, aussi appelée unihockey, est un sport collectif où 2 équipes s’affrontent, l’objectif étant de mettre la balle à l’aide d’une crosse dans le but adverse.

Après quatre jours intenses et riches en fairplay, bonne humeur et sport, l'équipe revient avec une médaille d’or de la division 2 de floorball.