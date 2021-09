La 19e édition de la fête des courges d’Antoing se tiendra les samedi 11 et dimanche 12 septembre. L’information a été confirmée par les Jardins Biologiques du Hainaut, l’association organisatrice de cette manifestation des plus populaires dans notre région et le Nord de la France. Ce ne sera pas encore la toute grande fête, mais ce sera déjà beaucoup plus que l’an dernier.

Entrée gratuite

En 2020, vu les mesures sanitaires liées à la pandémie, la fête avait dû se limiter à une vente de cucurbitacées durant deux jours. Alors que l’événement rassemble habituellement entre 5000 et 7000 personnes, l’édition 2020 n’avait regroupé que 1 400 participants.

Cette année, les Jardins Bios remettent le couvert, avec un programme un peu plus étoffé puisqu’outre la cueillette des courges, un petit marché de producteurs, de la restauration et même un bar seront accessibles au public. Mais malgré tout, "vu que les activités de notre programme restent encore limitées, l’entrée sera gratuite. Habituellement, c’était 3€" précise Samuel Vincent, le président des JBH.

Presque une grande quand même

Mise sur pied dans la zone de Saint-Druon, la manifestation se déroulera en plein air sur un site d’un demi-hectare. "Ce champ comprend cette année près de 200 variétés de courges. Nous pensons pouvoir y récolter entre 15 et 20 tonnes de cucurbitacées. La particularité de notre fête est que ce champ est accessible au public qui procède lui-même à la cueillette des courges. L’objectif de cet événement est aussi de sensibiliser le public au développement durable, l’éco-consommation et la protection de l’environnement", précise le président.

Cette année, la fête n’accueillera qu’une quinzaine d’artisans et de producteurs (contre une cinquantaine en temps normal). Les visiteurs seront aussi sensibilisés à l’intérêt de préserver la faune du jardin en créant un jardin au naturel. Le pôle patrimoine naturel et de biodiversité du Parc naturel des plaines de l’Escaut sera présenté.

Vu la situation sanitaire, seuls deux groupes musicaux seront présents cette année. Samedi, de 14h30 à 17h30, les Désorientés, un groupe lillois de musiques du monde. Dimanche, de 14h30 à 17h30, les percussions de Zebatuca.

Durant les deux jours, en collaboration avec l’APAQ-W, des produits locaux seront gratuitement distribués aux enfants en matinée (pommes, jus de fruits…).

Enfin, les éventuels surplus de cucurbitacées de production seront gracieusement distribués aux habitants de la région d’Antoing le mardi 14 septembre. Pour participer à ce glanage, les inscriptions sont obligatoires sur le site du Parc naturel.