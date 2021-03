Une nouvelle bouquinerie ouvre ses portes à Tournai ! Tournai-Ath-Mouscron M.P. Une nouvelle bouquinerie de seconde main s'est récemment installée à la rue de Pont à Tournai. Grâce à La grotte de l'Escaut, les collectionneurs et les passionnés de livres trouveront sans aucun doute leur bonheur. © M.P.

Alain Georges est bouquiniste depuis plusieurs années. Après avoir essentiellement travaillé sur Internet et sur les foires, ce passionné a décidé d'ouvrir sa propre bouquinerie, La grotte de l'Escaut, dans le centre de Tournai. "J'avais vraiment envie d'ouvrir un magasin comme celui-ci. De plus, je disposais d'un tas de caisses avec de nombreux livres et je me suis dit que c'était l'occasion de les partager", déclare le bouquiniste.



Au sein de l'établissement, on peut y retrouver des livres pour tous les goûts mais également des œuvres rares et uniques.



"Je vends essentiellement des livres anciens. Les personnes peuvent me donner leurs livres et par la suite, je les trie. Je rachète également des œuvres plus spécifiques en lien avec la Belgique. C'est excitant et agréable car je tombe sur tellement de choses, cela éveille ma curiosité. Ce qui m'intéresse, c'est que les livres qui le méritent ne soient pas jetées. D'une certaine manière, j'essaye de sauver des ouvrages et de leur donner une seconde chance. Mon but est donc, de trouver la nouvelle maison pour le bouquin", précise Alain Georges.



Depuis l'ouverture de La grotte de L'Escaut, de nombreux collectionneurs et curieux ont déjà pu franchir les portes de la bouquinerie afin de trouver la perle rare et l'ouvrage qui manque à leur collection. "Certains collectionneurs sont déjà rentrés. Ces derniers me demandent si je peux les renseigner sur ce qu'ils recherchent. Malheureusement, je n'ai pas de trésor pour tout le monde".



Des livres et des bières



Alain Georges ne souhaite pas s'arrêter qu'aux livres. En effet, dans cet établissement riche en ouvrages, on peut étonnamment y retrouver des bières provenant de différentes brasseries.



"Je vais essayer de renouveler assez régulièrement et apporter de nouveaux livres afin que cela ne soit pas toujours des ouvrages identiques. En plus des livres, je vends aussi de la bière. J'en avais un peu assez de voir les mêmes sur le marché. Je voulais davantage de choix diversifiés en matière de bières. J'ai donc fait le tour des brasseries et aujourd'hui, je propose quelques sortes de bières pour que beaucoup de personnes puissent les découvrir", conclut Alain Georges.