Depuis le 25 mars, Christelle Vandepeutte a lancé sa propre boutique de vêtements à la rue de l'Yser à Tournai. Cette passionnée de mode présente divers articles spécialement dédiés aux femmes.

"Carrément-elle propose de nombreux vêtements pour femmes, des chaussures, des accessoires ainsi que des parfums. Au niveau des vêtements, je travaille sur collection et je vends un article par taille pour que tout le monde ne porte pas la même chose. Les vêtements sont destinés à tous les âges même si je pense attirer les plus de trente ans. Pour le moment, je propose essentiellement des marques italiennes, belges et allemandes", déclare Christelle Vandepeutte, gérante de la boutique.