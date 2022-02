Un premier projet initié en 2016 par la société d’énergie verte comportait quatre éoliennes d’une hauteur maximale de 150m, sur un site situé en zone agricole le long de l’autoroute E429, à proximité du croisement avec la chaussée de Renaix (N60), entre Hacquegnies et Ellignies-lez-Frasnes.

Un permis unique avait été délivré pour trois éoliennes, "de manière à préserver les vues depuis Château d’Anvaing et le périmètre d’intérêt paysager y associé". Mais la résistance n’avait pas faibli, et des recours avaient été introduits au Conseil d’État.

EOLY Energy vient d’introduire un nouveau projet d’une ampleur identique, sur le même site, avec trois éoliennes de 150m de hauteur maximale. "La configuration et les modèles d’éoliennes ont été optimisés de manière à accroître le productible énergétique de 10 % par rapport à la configuration initiale pour atteindre 7.500 MWh par éolienne par an. Ça permettra de dépasser le cap des 10.000 tonnes de CO2 évitées chaque année pour l’ensemble du parc éolien. Soit de quoi couvrir les besoins en énergie électrique d’environ 6.000 ménages, et d’éviter l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre de 5.500 voitures chaque année", indique dans un communiqué EOLY Energy. Qui dit vouloir appliquer rigoureusement les normes édictées par la Wallonie en matière de bruit et d’effets d’ombrage.

À l’instar de ses autres parcs éoliens dont celui de Rebaix, la société proposera qu’une éolienne du futur parc éolien frasnois soit directement investie par les habitants du territoire de la commune sur laquelle s’implante le projet. "Les habitants de Frasnes pourront acquérir directement des parts de EOLY Coopération, société coopérative agréée et active depuis 2017".

La société a par ailleurs déjà, insiste-t-elle, investi dans la mise en place de mesures d’accompagnement pour l’avifaune potentiellement impactée par le projet ; quatre hectares de terres agricoles, situées sur le territoire de Frasnes entre Anvaing et Ainières, ont été converties en partenariat avec des agriculteurs locaux, en vue de constituer de nouveaux milieux d’accueil pour l’avifaune locale.

L’enquête publique sur ce projet débutera début mars.