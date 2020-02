En cours le long de la chaussée d’Antoing et à la rue Thomas Becket à Chercq, l’important chantier du dédoublement du Rieu de Barges se poursuit avec la pose d’un pertuis de grand gabarit. Une opération d’envergure qui nécessite, évidemment, une fermeture de la voirie.

Une fois achevés, vers la fin novembre, ces aménagements seront accueillis à bras ouverts par les riverains de cette zone qui, en 2005 à deux reprises et en 2016, ont connu d’importantes inondations mettant à mal leur habitation et leurs biens.

Plusieurs mesures ont déjà été appliquées, comme l’agrandissement de ponts à Chercq, le nettoyage du pertuis au Pont à Rieu ou encore l’élargissement du Rieu de Barges par gabions, des paniers métalliques remplis de pierres.

Depuis ces deux dernières années, deux zones d’inondation temporaire (ZIT) sont construites sur le ruisseau de la place de Taintignies à Willemeau et Taintignies en collaboration avec la Direction de l’aménagement foncier rural (Dafor). Celle de Willemeau sera d’ailleurs accessible au public d’ici la fin mai. On y retrouvera notamment des panneaux didactiques et elle sera ouverte non-stop.

Un travail est également effectué avec les agriculteurs. Des aménagements doivent notamment être effectués afin d’éviter des coulées de boues.