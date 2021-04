Une nouvelle inculpation dans le monde des stups à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Une personne âgée de 43 ans a pu être interpellée, elle vendait de l'héroïne dans le centre-ville de la cité des Cinq Clochers. © DEMOULIN BERNARD

Plus que jamais, la lutte contre les stupéfiants est une véritable priorité du plan zonal de sécurité 2020-2025 de la zone de police du Tournaisis. Et cette dernière le démontre au quotidien !



Ce mardi 30 mars, les forces de l'ordre ont effectué une nouvelle opération dans la rue Saint-Eloi à Tournai où un domicile a été perquisitionné.



"Nous avons interpellé une personne âgée de 43 ans qui effectuait des ventes d'héroïne sur la voie publique dans le centre-ville", dévoile-t-on du côté de la zone de police du Tournaisis. Après avoir été présentée devant la juge d'instruction, cette personne a été inculpée et libérée sous conditions.



"Cette opération a permis à nos services de saisir 41,24 grammes d'héroïne, 1,27 gramme de cannabis, de l'argent, un téléphone portable et d'apporter des éléments supplémentaires à l'enquête."