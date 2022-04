Le musée des Beaux-arts de Tournai subira dès le début de l’année 2024 un important chantier de rénovation et d’extension. Les 5 000 œuvres exposées ou stockées dans son écrin conçu par l’architecte Victor Horta devront logiquement être transférées ailleurs avant le début des travaux.

Les conservateurs ont étudié différentes pistes de délocalisation en fonction de la nature des œuvres, de leur valeur historique et artistique, des conditions de conservation, etc. Trois catégories ont été répertoriées : les œuvres de grands formats, incontournables et ou fragiles (catégorie A), les œuvres datant des époques comprises entres les XVe et XIXe siècles (catégorie B) et les ouvres de seconde valeur et moins fragiles ainsi que les sculptures.