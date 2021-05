Une période test avant une évaluation ce lundi : le bourgmestre de Tournai n'écarte pas un couvre-feu local Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Paul-Olivier Delannois n'a pas apprécié certaines attitudes affichées après 22h samedi dernier. Si le message est encore à la sensibilisation, il n'hésitera pas à prendre les mesures adéquates. © CARDON

Si la reprise des activités de l'Horeca s'est bien déroulée ce samedi à Tournai, certaines personnes ont malheureusement poussé le bouchon un peu trop loin en se rassemblant en divers endroits de la ville une fois les divers établissements fermés. Une lockdown party a même été organisée au sein d'un logement du centre-ville avec 38 personnes.



Un constat bien contrasté comme l'assure le signale le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. "Les patrons de bistro ont, dans une très large majorité, joué le jeu. Même s'ils ont parfois été un peu débordés, ils ont toujours fait en sorte que les mesures Covid soient totalement respectées. Je suis tout à fait heureux parce qu'il y avait une ambiance d'enfer un peu partout et je n'ai bien évidemment pas envie de jouer le rabat-joie. Cependant, des attitudes m'ont relativement dérangé après 22h, notamment sur les quais, avec toute une série de personnes qui ne respectaient plus grand-chose."



La police a joué la carte de la conciliation mais cela s'est révélé plutôt compliqué face à des personnes imbibées. Paul-Olivier Delannois va donc, dès ce jeudi et cela jusqu'à dimanche, tenter une période test. "Je vais demander à la police, renforcée par des éducateurs de terrain, de continuer le message de prévention. Le but est de rappeler qu'il faut maintenir les efforts pour que tout le monde puisse retrouver une vie sociale normale. Cela demande une solidarité pure et dure."



Un débriefing avec la police lundi matin permettra alors de prendre les mesures adéquates. "Si la police me dit que tout s'est très bien passé, alors je serai un bourgmestre très heureux. Elle pourrait aussi très bien me dire que cela s'est relativement bien passé mais que quelques individus, plus imbibés que d'autres, ont causé des problèmes. Alors, je prendrai des mesures spécifiques." Le mayeur pense à des mesures administratives temporaires. "À côté d'un éventuel PV Covid qui part au parquet, un PV pour ivresse sur la voie publique peut être dressé et il me permet de prendre une interdiction de périmètre pendant un temps bien déterminé, jusqu'au mois de juin, avec des horaires bien déterminés, par exemple après 18h, à des endroits bien déterminés, comme le centre-ville. Cela pourrait concerner toute personne qui créerait des problèmes."



La dernière hypothèse qui pourrait résulter du débriefing avec la police lundi matin serait la moins agréable. "Si la police me dit que tout s'est très mal passé et que de nombreux rassemblements ont été constatés aux quatre coins de la ville, je pourrais très bien reprendre un couvre-feu qui pourrait courir jusqu'au début juin." Évidemment, Paul-Olivier Delannois ne souhaite pas arriver à pareille situation.



"Je fais appel à l'intelligence collective car je n'ai pas envie d'arriver à pareille décision. Je pense que si on veut vraiment aller de l'avant, certains ne m'en donneront pas spécialement le choix. La responsabilité est entièrement sur mes épaules et je lutte pour le secteur hospitalier, pour l'Horeca, pour ceux qui ne peuvent pas ouvrir, par rapport à ceux catégorisés dans les services non-essentiels, la culture, etc. Nous sommes tous dans le même bateau et, pour arriver à quai, il faut que tout un chacun continue à respecter les mesures qui sont demandées en matière de lutte contre le Covid. Ce n'est pas, me semble-t-il, grand-chose de respecter la distanciation sociale, le masque, etc."