En conséquence, les trains ne peuvent plus circuler entre Tournai et Blandain (ligne 94) ainsi qu'entre Tournai et Mouscron (ligne 74), indique Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. La personne heurtée se trouvait sur les voies. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues et les services de secours se trouvent sur place, a précisé une porte-parole d'Infrabel.

Le train impliqué dans l'accident reliait Mouscron à Schaerbeek et transpotrait 10 personnes, qui vont être évacuées. La SNCB va également mettre en place des navettes de bus pour pallier l'interruption du trafic ferroviaire.