Une personne renversée par un bus à la chaussée de Douai à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La victime a été emmenée en ambulance à l'hôpital. © BELGA

Ce mercredi en matinée, aux alentours de 11h, un accident s'est produit le long de la chaussée de Douai à Tournai.



En effet, une personne a été renversée par un bus à hauteur du magasin Bondroit. On ignore encore les circonstances exactes de ce triste fait mais, selon certains témoins, la victime aurait traversé la route à quelques mètres du passage piéton situé en face du magasin Lidl.



La circulation a été perturbée un peu moins d'une heure suite à l'intervention de la police, des pompiers et des services de secours. La victime, dont on ignore l'état de santé, a été emmenée à l'hôpital en ambulance, un Smur avait également été dépêché sur place.