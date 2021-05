Une personne usurpe l'identité du bourgmestre de Tournai pour menacer des professionnels de l'Horeca Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le bourgmestre tournaisien a d'ores et déjà assuré qu'il portera plainte. © CARDON/DELFOSSE

L'actualité de ce week-end a notamment été marquée par une première reprise du secteur Horeca avec la réouverture des terrasses mais également par une vague de messages frauduleux au nom de bpost. Est-ce que ces informations combinées ont donné une mauvaise idée à une personne malintentionnée ? On dirait bien.



En effet, ce lundi, un professionnel du secteur a contacté le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois (PS), pour lui faire savoir qu'une personne usurpant son identité l'avait contacté en lui proférant notamment des menaces.



"Ce tenancier a été contacté via l'onglet demande de contact de son site internet, explique le mayeur tournaisien. Dans ce message, on y retrouve cette personne se faisant passer pour moi rappeler les règles en matière de terrasse. Le tout se terminant par une menace, à savoir : j'attends vos adaptations sans quoi... "



Évidemment, Paul-Olivier Delannois ne passe pas par ce genre de canal quand il doit faire passer un message à qui que ce soit. "Heureusement que ce tenancier me connaît bien et qu'il sait que quand j'ai quelque chose à dire, je le fais directement et sans détour." L'usurpateur s'est ainsi nommé Paul-Olivier D et utiliserait la fausse adresse pod@gmail.com. Il a également laissé un numéro de téléphone que le bourgmestre a tenté de joindre à plusieurs reprises sans réponse.



Le bourgmestre se demande quel est le but recherché par cette personne. "Soit c'est quelqu'un qui veut me faire du tort, soit c'est quelqu'un qui m'utilise pour causer des problèmes aux commerces." Un deuxième établissement aurait également reçu ce type de message. "C'est à se demander si cela ne dérange pas cette personne de ne pas me voir taper sur l'Horeca. Dans la très grande majorité, les professionnels du secteur ont respecté les règles et je les en remercie encore une fois."



Véritable acte malveillant ou plaisanterie de mauvais goût, Paul-Olivier Delannois ne restera pas, quoi qu'il arrive, sans réaction. "Je vais porter plainte", nous confirme-t-il.