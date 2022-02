Tous les matins, ils sont nombreux à traverser la frontière pour se rendre à l’école, à l’Institut Saint-Luc (Ramegnies-Chin). Certains, en train jusqu’à la gare de Froyennes, située à l’arrière de l’établissement scolaire. Après avoir été privés de trains pendant un mois, en novembre dernier, suite à des travaux entre Tournai et Baisieux, les usagers déplorent la qualité du service sur cette ligne 94 que ce soit dans le chef de la SNCB ou de la SNCF.

Des trains supprimés

Face à cette situation, un père de famille a décidé de lancer une pétition "Amélioration ligne de train Lille-Tournai" qui a déjà recueilli quelque 400 signatures. "Si nous avions pris notre mal en patience durant les travaux en nous adaptant, en organisant du covoiturage et en venant déposer nos enfants à l’école, depuis le début de l’année, la situation est chaotique sur cette ligne", explique Martin Honore dont les filles prennent le train depuis Villeneuve d’Ascq jusqu’à l’Institut Saint-Luc.

"Depuis janvier, des trains ont été supprimés, notamment les deux plus importants de la journée, obligeant les élèves à augmenter l’amplitude horaire de leur journée d’au moins 1/2 heure le matin et 1/2 heure le soir. Nos enfants sont contraints de partir une demi-heure plus tôt et de rentrer une demi-heure plus tard… Il faut que ces trains soient rétablis afin de permettre aux étudiants d’arriver et de repartir à des horaires cohérents par rapport aux horaires de cours, d’autant plus que les élèves de Saint-Luc ont les mêmes horaires." La décision de supprimer ces trains sur la ligne Lille – Tournai a été prise par la SNCF, "en raison d’un manque de personnel suite à la crise sanitaire". Elle ne pourrait donc être que temporaire.

Par cette interpellation, le père de famille souhaite aussi "lever un problème généralisé de non-qualité de cette ligne depuis plusieurs années". "Il est extrêmement fréquent que des trains soient purement et simplement annulés, n’importe quand dans la journée, de manière totalement aléatoire et sans information préalable, déplore-t-il. Si le train ne passe pas, il n’y a aucun itinéraire ou mode de transport alternatif de repli… c’est inadmissible de laisser des jeunes, dès 12 ans, dans une telle situation. Cela a de lourdes répercussions dans la vie de nos jeunes: ils rentrent tard, ils manquent leurs activités extrascolaires, ils ratent leurs correspondances…"

Martin Honore regrette aussi que des trains aux heures de pointe ne desservent pas certains arrêts en France, notamment Annappes ou Hellemmes. "Cela permettrait aux étudiants de rentrer chez eux bien plus sereinement… Il est important de ne pas oublier de tenir compte des jeunes lorsque l’on prend des décisions aussi lourdes que la planification des horaires de train", conclut-il.