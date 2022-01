En plein réveillon de Noël, Catherine Van Bost et sa famille ont eu la mauvaise surprise d’apercevoir des individus en train de rôder autour de leur camionnette stationnée le long de la chaussée de Douai, à Rumes. "Heureusement que mon fils les a aperçus afin de les empêcher de tout voler… Mais ils avaient déjà réussi à forcer la porte et à la dégrader! Cette tentative de vol intervient un an et demi après avoir déjà été victime d’un vol dans notre véhicule; du matériel de pêche avait été dérobé!"