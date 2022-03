Le chantier de la N50 (la chaussée de Courtrai) entre Pecq et Warcoing (jusqu’au pont du canal de l’Espierres où un chantier a lieu actuellement) a laissé apparaître, fin de l’année 2021, une belle piste cyclable séparée (PCS) bidirectionnelle. Pour sécuriser une chaussée qui comporte à la fois un trafic et des vitesses élevées, une piste cyclable de ce type est le nec plus ultra.

La portion de la N50 située entre le centre de Pecq et Ramegnies-Chin, en l’occurrence au niveau du virage de Tentatalu, sera refaite dans le courant de cette année. Une piste cyclable séparée sera également aménagée sur cette portion, du côté de la chaussée située vers l’Escaut, matérialisée par des barrières en bois selon les dernières informations en date.