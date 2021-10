Cette pollution est contenue actuellement par l’entreprise de travaux Eurovia qui, dans l’attente des décisions à prendre par les autorités compétentes, stoppe les travaux dans cette rue.

Un expert sol a été désigné par Ipalle afin de définir les mesures qui doivent être mises en œuvre suite à cette découverte. La Ville de Tournai, Ipalle et l’entreprise de travaux sont en attente des conclusions de l’expert, permettant de définir l’origine de cette pollution, son ampleur, sa profondeur tout comme la procédure à suivre pour extraire et acheminer les terres contaminées.

Le planning prévisionnel doit donc être adapté. L’entreprise de travaux travaille à un nouveau planning afin de tenir globalement les délais d’exécution.

Néanmoins, les prochains travaux sont:

- Rue Royale entre la rue des Campeaux et la rue De Rasse: démontage des pavés, bordures, terrassements à partir du 8 novembre; pose de nouvelles conduites de 1,8m de diamètre à la rue Royale dès le 15 novembre.

- Rue de Rasse mise en impasse à partir du 15 novembre (réalisation de sondages); les trottoirs sont maintenus en l’état dans un premier temps dans ce tronçon.

- Rue Royale, entre le quai Saint-Brice et la rue des Campeaux: pose des pavés sur les trottoirs et la voirie sur la rue Royale entre le quai Saint-Brice et la rue des Campeaux aux alentours du 6 décembre. La rue ainsi que les trottoirs seront donc refaits selon le nouveau projet de réaménagement de la rue; es travaux de sondage par Eurovia pour le compte d’Ipalle persistent au quai Saint-Brice. Le pavage débutera en dehors de cette zone.

Congés de Toussaint

L’entreprise de travaux Eurovia fera une pause dans ce chantier durant la semaine de la Toussaint (du 1er au 5 novembre) ainsi que les 11 et 12 novembre.

L’entreprise réouvre temporairement la rue du Becquerelle à double sens jusqu’à la fin de l’année afin de permettre une meilleure circulation autour de la zone en travaux et ce, à partir de ce vendredi 29 octobre, 16 h. Par extension, la rue de l’Épinette est, elle, aussi accessible à double sens.