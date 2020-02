La cité des Cinq Clochers ne manque vraiment pas d’espaces verts. Des parcs qui constituent le véritable poumon vert de la ville.

"Cependant, comme ils sont ancrés dans notre quotidien, j’ai souvent l’impression qu’on passe devant eux sans remarquer leur extrême beauté, souligne Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai. À titre personnel, je suis toujours émerveillé par le parc Marvis et la multitude de couleurs qu’on y retrouve à chaque changement de saison."

Cependant, de nombreuses affiches envahissent régulièrement ces parcs. "Cela constitue pour moi une véritable pollution visuelle. À l’heure des réseaux sociaux, il est peut-être temps de s’interroger sur la nécessité de telles pratiques."

Afin de prendre le problème en main, le bourgmestre tournaisien a décidé, depuis le 1er janvier dernier, de ne plus autoriser cet affichage le long du parc Marvis. "Chaque organisateur reçoit systématiquement les endroits où il est possible d’apposer les affiches. Toute affiche qui se trouve à un endroit inapproprié sera automatiquement enlevée." Le message ne peut ainsi évidemment pas plus être clair !