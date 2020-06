Tout est prêt pour la moisson de l’escourgeon.

Ce nouveau dépôt situé le long des voies navigables offre évidemment plusieurs avantages. Tout d’abord son accès facile pour les agriculteurs livreurs de céréales. Le port autonome de Pecq se situe à 100 mètres de la nationale Tournai-Courtrai. "Les riverains seront ainsi livrés à moins de nuisances", soulève Bruno Deprez.

Le dépôt de Pecq est ainsi doté d’un hall à plat de 4 000 m2 composé de huit box de 1 000 tonnes et d’un box de 2 500 tonnes destiné au stockage d’engrais et d’un silo vertical composé de dix cellules de 1 100 tonnes pour le stockage des céréales. "Le dépôt nous permettra de réceptionner des engrais et de les conditionner en big bags et également de réceptionner des céréales et de les expédier vers les usines de transformation", dévoile encore Bernard Vancutsem, directeur des opérations de l’entreprise.

Grâce à ce nouveau site, la capacité de collecte en portuaire de Walagri va pouvoir s’étendre, tout comme la capacité de stockage qui va pouvoir être accrue. La rentabilité sera garantie pour les agriculteurs !

L’ouverture du dépôt de Pecq tombe enfin au meilleur des moments pour la moisson de l’escourgeon ! Les horaires du dépôt seront par ailleurs étendus durant cette dernière.

M. Del.