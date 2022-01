La Police Fédérale, en partenariat avec la Zone de Police Locale du Tournaisis a mené et mènera encore prochainement des opérations de sécurisation sur le site de la gare de Tournai et ses environs immédiats.

Courant 2021, la présence de rassemblements de personnes en situation de transit sur notre territoire ainsi que d’individus sans domicile fixe a généré un sentiment d’insécurité grandissant pour les usagers de la gare. Ces problèmes d’insécurité ont été en partie solutionnés en raison de la réalisation de travaux importants en gare, qui ont rendu l’accès impossible aux infrastructures habituellement fréquentées par ces groupements durant plusieurs mois. Avec la fin des travaux, les services de police locaux et fédéraux entendent donc assurer une présence policière visible et préventive sur ce terrain d’action.

L’accent sera mis sur une visibilité accrue de la police

A l’initiative de la Direction de Coordination et d’Appui du Hainaut, la Police Fédérale, en étroite collaboration avec la Zone de Police du Tournaisis et l’Office des Etrangers, mobilisera quatre de ses unités que sont la Police des Chemins de fer, le Corps d’Intervention du Hainaut, l’Appui Canin et la Direction de la Sécurité Publique. Dans le cadre de ces opérations, les équipes ainsi déployées assureront la prise en charge des personnes en séjour irrégulier et des demandeurs d’asile, dans l’attente que l’Office des Etrangers statue sur leur droit d’accès au territoire.

Ces opérations ayant pour but de diminuer le sentiment d’insécurité des voyageurs en gare de Tournai et ses environs immédiats, l’accent sera mis sur une visibilité accrue des services de police.