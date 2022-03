C’est sur base d’un double constat que plusieurs éleveurs de Wallonie picarde ont décidé d’œuvrer ensemble à la mise sur pied d’une salle de découpe partagée. "Nous nous rendons compte que les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés au circuit-court, ont envie d’une viande de qualité et transparente, mais aussi de liens avec les éleveurs et agriculteurs", signale Isabelle Fauvarque (Lamain). "A la ferme, nous proposons des colis de viande qui rencontrent un beau succès. Mais malheureusement, il n’est pas facile de trouver une salle de découpe près de chez nous qui puisse répondre à nos demandes et besoins pour valoriser au mieux nos viandes… Celui avec lequel nous travaillions depuis quelques années près de l’abattoir d’Ath a arrêté son activité en décembre tandis qu’un autre prestataire flamand n’a pas répondu à nos attentes…"