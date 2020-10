Une septantaine de patients Covid-19 au CHwapi: "nos équipes sont extrêmement inquiètes" Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le Centre Hospitalier de Wallonie picarde a fait le point sur la situation Covid ce mardi matin. © DELFOSSE

De jour en jour, la situation ne cesse de s'aggraver au sein des différents hôpitaux du pays. Le Centre Hospitalier de Wallonie picarde n'échappe malheureusement pas à la règle. En une semaine de temps, le nombre de patients Covid hospitalisés a ainsi triplé...



En effet, ce mardi matin, on comptait neuf patients positifs en réanimation ainsi qu'un patient suspect et, au niveau des unités Covid-19, on en retrouve 65 autres en hospitalisations classiques. Soit plus d'une septantaine de cas.



La situation se complique de plus en plus pour le personnel médical comme l'explique Stéphanie Rogge, coordinatrice médicale. "Le troisième service, qui a été ouvert hier, se remplit vite. Cela impacte forcément nos équipes car la prise en charge de ces patients demande énormément de ressources infirmières puisque ce sont des chambres d'isolement et l'état de ces patients peut évoluer très rapidement. Il faut donc faire preuve d'énormément de vigilance. Nos équipes sont extrêmement inquiètes face à ce qu'elles rencontrent à ce stade."