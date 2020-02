lessines Le mois prochain, des scènes de la série "L’Opéra" seront tournées dans la cité de Magritte.

L’opérateur Orange va produire et diffuser une nouvelle série française qui plongera les téléspectateurs au cœur du ballet de l’Opéra de Paris. Basé en Flandre, le bureau XtraZ est responsable du casting de la figuration et silhouettes des tournages qui se dérouleront en Belgique à partir du 3 mars jusqu’au 15 juillet.

Certaines séquences seront tournées dans les villes de Bruxelles, Gand et Anvers ainsi que dans la cité de Magritte. "À l’occasion des tournages à Lessines prévus le mois prochain, entre le 3 et le 25 mars, nous recherchons trois profils différents", indique ainsi Brigitte De Witte (XtraZ).

À commencer par de vrai(e)s danseurs et danseuses de ballet professionnel(le)s ou amateurs, âgé(e)s de 16 ans minimum et disposant de pointes et de tenues de ballet.

"On ne demandera pas aux figurants de danser une chorégraphie mais d’apparaître pendant les scènes de répétition. Ces derniers devront exécuter quelques pas de ballet (pliés, relevés, passés, frappés, arabesques). Un budget de 85 € par jour incluant les frais de déplacement est prévu."

Autre profil convoité rémunéré 50 € la journée, des personnes sportives et minces des deux sexes âgées de 18 à 55 ans pour figurer des danseurs et danseuses de ballet dans les couloirs ou encore la cafétéria de l’opéra.

Enfin, on recherche des figurants de 18-55 ans (h/f) pour figurer des employé(e)s de l’opéra : techniciens de scène, personnel administratif, costumières et hôtesse. Avec là encore à la clé un forfait journalier de 50 €.

Scénarisée par Cécile Dubrocq et Benjamin Adam, la série française L’Opéra est réalisée par Cécile Dubrocq, Lailia Marrakchi et notre duo de réalisateurs flamands Inti Calfat & Dirk Verheye (Over Water).

Dans les rôles principaux, on retrouvera Ariane Labed (Attenberg, Assassin’s Creed), Raphaël Personnaz (The White Crow) et Suzy Memba.

Ayant pour cadre l’Opéra de Paris, cette série raconte l’histoire de Zoé (Ariane Labed), danseuse étoile de 35 ans à la carrière fulgurante qui vit dans l’excès : trop de fêtes, d’amants, d’angoisses… N’ayant plus le niveau, on veut la renvoyer mais Zoé va se battre contre l’institution, ses pairs et surtout contre elle-même pour décrocher une seconde chance.

À ses côtés, Flora (Suzy Memba), 19 ans, jeune danseuse noire, vient de rejoindre le corps de ballet et n’a que quelques mois pour s’intégrer et faire ses preuves. Et Sébastien (Raphaël Personnaz), 38 ans, le tout nouveau directeur de la danse, flamboyant et ambitieux, qui veut faire briller l’Opéra au firmament de la danse mondiale.

Infos sur www.xtraz.be

Bruno Deheneffe