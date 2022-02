Les services de secours ont débuté leurs interventions dimanche soir, vers 19 h, à la suite des violentes rafales de vent qui ont balayé le Hainaut occidental.

"Les interventions se sont focalisées sur les régions de Mouscron et de Tournai, essentiellement pour des arbres et des feuillus tombés au sol ou des câbles entravant la voie publique. Ces interventions se sont poursuivies jusqu’à minuit et demi. Aucun incident grave, aucun blessé n’est à déplorer ", précisait-on lundi au dispatching de la zone Wapi.