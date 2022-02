Condamnée plusieurs fois à des jugements fermes, Christelle était présente au tribunal correctionnel de Tournai pour de nombreux faits de vols. Même si, la prévenue a déclaré dérober uniquement des biens alimentaires dans différents commerces de Tournai, ce n'est pas ce qu'il ressort uniquement du dossier. Effectivement, d'après le représentant du ministère public, Christelle est connue pour avoir pillé notamment du tabac, des boissons mais aussi le dernier album du chanteur Kendji Girac. "", avait-elle indiqué aux services de police.

La prévenue est en aveu

Possédant un léger retard mental, la prévenue était représentée par son avocat, Maître Ronveau. Connue de la justice, sa cliente avait déjà échappé à l'internement lors de l'audience du 8 juin 2021. "Son nouveau compagnon l'entraîne aujourd'hui, à ne plus voler", a précisé le conseil de la défense. "Condamnée une fois en 2016 et deux fois en 2017, ma cliente reconnaît devant vous les faits de vols. Actuellement sous administration de biens, Christelle souhaite à ce jour que cela ne soit plus le cas. C'est pourquoi, je sollicite une probation autonome ainsi qu'un accompagnement psychologique".

Le représentant du ministère public a, quant à lui, requis une peine de six mois de prison. Toutefois, ce dernier ne s'oppose pas à une probation autonome. Le jugement sera prononcé le 15 mars prochain.