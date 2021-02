Vaccination en cours pour les collaborateurs du CHwapi les plus exposés au virus Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse © D.R.

D'ici la première semaine de mars, 1 400 collaborateurs du Centre Hospitalier de Wallonie picarde auront reçu les deux doses du vaccin contre le Covid-19.



C'est une étape cruciale qui est en cours de réalisation du côté du Centre Hospitalier de Wallonie picarde. En effet, depuis le 26 janvier, la vaccination de ses collaborateurs renseignés comme prioritaires est en cours. Ce jeudi soir, ils seront 900 à avoir reçu leur première dose. "À l'issue de la semaine du 8 février, ils seront même 1 400 à l'avoir reçu, souligne Rudy Varvenne, Directeur Général adjoint du CHwapi. Pile vingt et un jour plus tard, ils recevront la deuxième dose nécessaire. Cela veut dire qu'à la première semaine de mars, la moitié des collaborateurs prioritaires auront été vaccinés."



Sont ainsi considérées comme prioritaires les personnes qui ont été le plus exposées au virus comme le détaille Yves Gyselinck, Directeur Infirmier adjoint. "On parle donc d'abord des urgences, des réanimations, des services hospitaliers Covid, etc. On va ensuite pouvoir élargir aux unités de soin qui ne sont pas Covid et à une partie des services médicaux-techniques. Il restera 1 600 personnes à vacciner si tout le monde souhaite le faire. Concernant le calendrier, nous sommes évidemment tributaires de la livraison des fournisseurs..."



Tout a ainsi bien été structuré pour que ces journées de vaccination se déroulent avec le plus de fluidité possible. "Nous avons ouvert un agenda spécifique dans celui du CHwapi pour prendre les rendez-vous, nous dévoile Nathalie Watteau, Coordinatrice du SMACC (Secrétariat Médical Accueil Central Call center). Quand le collaborateur a reçu son invitation personnelle, il appelle le call center spécifique et reçoit son rendez-vous pour la première dose et celui pour la deuxième à J+21. Il doit remplir un formulaire qu'il doit ramener au moment de la vaccination et se munir de sa carte d'identité pour l'enregistrement de la vaccination."