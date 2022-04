La récente tempête Eunice, mais aussi les vents violents ponctuels, laissent souvent des traces dans les bois et forêts notamment. Après un épisode venteux, il n’est en effet pas rare de constater la présence d’arbres couchés, entravant parfois même certains chemins et sentiers.

Mais que se passe-t-il dans ce cas-là ? Qui s’occupe de ces arbres, parfois de grande valeur économique ? Dans les bois et forêts, c’est le Département de la nature et des forêts du SPW qui prend les dossiers en charge. "La tempête Eunice a laissé des traces non négligeables", affirme Jean-François Dulière, le responsable de la Wallonie picarde pour le DNF. "Mais ce n’était pas catastrophique. Nous étions d’ailleurs relativement soulagés par rapport à la violence des vents annoncés. Des dégâts ont été constatés, mais ils étaient répartis. Nous n’avons pas recencé d’hectares de bois au sol par exemple. Il s’agissait plutôt d’éléments isolés, déjà affaiblis ou morts." Certains chemins ont été entravés, des clôtures de prairies endommagées aussi, "mais pas d’énorme dégât, comme nous le craignons". "Nous n’avons pas eu de grandes zones ravagées heureusement."