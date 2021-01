Vaulx: l'inquiétude des habitants face à l'extension du port Tournai-Ath-Mouscron M.P. Le 4 janvier dernier, s'est clôturée l'enquête publique concernant l'extension du port de Vaulx. Certains citoyens se sont rendus à l'Hôtel de Ville de Tournai afin de remettre leur pétition. © PACO

La SODEMAF, entreprise spécialisée dans la logistique, a entré une demande de permis afin d'élargir l'extension de ses activités. Cependant, depuis plusieurs années, les habitants de Vaulx sont alarmés par les nuisances déjà causées par la société située au port de Vaulx et ont peur que cela s'amplifie.



En effet, les riverains redoutent une aggravation des poussières ainsi que les bruits des véhicules. À la suite de cette demande de permis, plusieurs citoyens ont mis en place une pétition afin de faire entendre leurs voix. Cette dernière a pris énormément d'ampleur et a récolté plus de 676 signatures. Les riverains restent "positifs" et "espèrent qu'il y aura des répercussions".



Nous n'avons pas reçu de commentaire du responsable de la SODEMAF sur cette affaire pour l'instant.