Vu l’apparition de nouveaux cas de contamination et/ou de suspicion au Covid19 au sein de l’établissement scolaire, les autorités communales celloises,en concertation avec le Pouvoir Organisateur, le service de Promotion de la Santé à l’École et la Médecine du travail, ont pris la décision de fermer l’École Saint Louis de Velaines, par mesure de précaution vu l’apparition de plusieurs cas positifs.

L’ensemble des élèves de l’implantation sont mis en quarantaine à la maison dès ce lundi jusqu’au vendredi 13 novembre inclus. " Cette mesure vise à surveiller leur état de santé, et empêcher la transmission du virus à d’autres personnes. Conscients de l’émoi qu’une pareille décision peut faire naitre auprès des parents et enseignants des autres écoles de la commune, ce samedi 24 octobre, les directions des écoles libres d’Escanaffles, Celles et Velaines ainsi que les directions des écoles communales d’Escanaffles, Pottes et les autorités communales se sont mis d’accord pour mettre un protocole de fermeture en place. La priorité est de permettre à tous les enfants d’avoir un enseignement de qualité et en présentiel le plus longtemps possible. Cependant, si un des deux cas suivant devait se présenter, nous prendrions la décision de fermer l’établissement concerné", précise le bourgmestre Michaël Busine.

Dans le premier cas de figure, si la situation épidémiologique devient préoccupante au sein de l’école et sur avis préalable du service de promotion de la santé, l’école devra fermer complètement pendant une durée nécessaire.

Le deuxième cas de figure est d’ordre organisationnel. " Si l’encadrement de vos enfants ainsi que la qualité de l’enseignement ne peuvent plus être assurés dus à un nombre important d’absences, la direction convoque une cellule de crise la comprenant ainsi que le Pouvoir organisateur et le bourgmestre. Ensemble, ils décideront des mesures à prendre pour prémunir d’un quelconque dysfonctionnement".

Ces protocoles spécifiques à la commune de Celles et conformes aux règles en vigueur pour l’enseignement seront d’application à partir de ce lundi 26 octobre 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre ou décisions plus restrictives prises par la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Nous restons attentifs à l’évolution de la situation dans toutes nos écoles. Les protocoles prévus par la fédération Wallonie-Bruxelles et le Service de Promotion de la Santé (PSE : médecine scolaire) restent la norme. D’autre part, il aurait été difficile d’appliquer une fermeture totale de toutes nos implantations alors que la situation est maitrisée et le nombre de cas limité voire nul dans 3 établissements sur les 5 que compte notre commune".

Tous les acteurs, directions, enseignants, pouvoir organisateur et administration communale suivent, au jour le jour, l’évolution de la situation et prendront les mesures