Notélé assure un direct ce vendredi à 15 heures.

Le Vendredi saint s'invite en télévision. Le rendez-vous est fixé par notélé ce vendredi 10 avril à 15 heures en direct depuis la chapelle Saint-Vincent à Tournai.

Chaque Vendredi saint, Monseigneur Harpigny préside la célébration de la passion et de la mort du seigneur à 15 heures depuis la Cathédrale. Confinement oblige, il effectuera la célébration dans sa chapelle privée, la chapelle Saint-Vincent, qui relie la Cathédrale à l'Évêché. Il sera possible de s'unir à cet office grâce à une collaboration entre la télévision régionale notélé et le service communication de l'Évêché.

Ce jour-là, les chrétiens se rassemblent pour entendre le récit intégral de la passion et de la mise à mort de Jésus, le tout lu par différentes voix. La célébration se poursuit par une grande prière et le geste de vénération de la croix.

Chapelle gothique du 12e

Comme ce rassemblement n'est pas possible à la Cathédrale, Mgr Harpigny présidera l'office, avec quelques personnes seulement, à la chapelle Saint-Vincent. Peu connue, cette chapelle gothique a été construite à la fin du 12e siècle par Etienne, 45e évêque de Tournai (1192-1203). Restaurée voici trente ans, elle relie l'Évêché à la Cathédrale et surmonte un passage public qu'on appelle la Fausse Porte. En semaine, quand il est présent à l'Évêché, Mgr Harpigny y célèbre l'Eucharistie.

La présence des caméras de notélé permettra aux chrétiens du diocèse de suivre cette célébration en direct à 15 heures. Une rediffusion est prévue à 20 heures. À regarder en direct ou à (re) voir sur www.notele.be