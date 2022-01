Aujourd’hui dénommée chemin du Bois de Fouage, une voirie asphaltée a d’ores et déjà été construite entre la Grand-Route, à Maubray, et les diverses installations du futur centre de loisirs Your Nature.

Restait à présent à connecter cette nouvelle artère à la N503 faisant la liaison entre le village et la capitale du Pays blanc. Alors que l’on s’était orienté, il y a deux ans, vers la réalisation d’un rond-point face à l’entrée de Your Nature, l’emplacement ayant même été tracé au sol dans les champs, on s’oriente maintenant vers une autre solution. Comme nous l’avait signalé le bourgmestre Bernard Bauwens au tout début de la semaine dernière, "d’abord, la voirie sera élargie et on y réalisera un tourne-à-gauche et un tourne-à-droite selon que vous veniez de Maubray ou de Vezonchaux. Ce sera le même système que celui qui a déjà été mis en place à la chaussée de Tournai, à Bruyelle, face à l’entrée du nouveau Delhaize."