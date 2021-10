La mobilité douce a eu le vent en poupe pendant la crise sanitaire. Cette tendance, en Wallonie picarde, à se tourner vers les vélos et trottinettes électriques a eu des répercussions sur le marché actuel qui tend vers une rupture des stocks de pièces détachées. Plusieurs fabricants de pièces de vélo annoncent des perturbations jusqu’en 2023 alors que pour les composantes électriques, elles pourraient durer jusqu’en 2025.

La vente de vélos et trottinettes électriques a rencontré un franc succès lors de la crise sanitaire. "Au lendemain du premier confinement, les habitants faisaient la file, comme à la boulangerie, pour se procurer un vélo électrique", confie le magasin Want you Bike de Tournai. "L’impossibilité de voyager a poussé un bon nombre d’entre eux à dépenser le budget vacances dans des vélos électriques afin de privilégier les activités locales."

Cet engouement pour les vélos et trottinettes électriques a désormais des répercussions sur le marché actuel. "La situation actuelle est assez compliquée", poursuit le magasin Want you Bike. "Depuis le mois de juin, d’importantes pénuries de pièces nous empêchent de remplir nos stocks ce qui ralentit quelque peu nos ventes. La situation est d’ailleurs la même un peu partout en Europe et n’est pas près de s’améliorer."

Ce problème de stock pourrait se faire ressentir pendant plusieurs années. "Nous avons discuté avec la marque Bosch qui nous a indiqué que la situation pourrait prendre plusieurs années avant de revenir à la normale", poursuit le magasin Want you Bike. "Les fabricants de pièces de vélo tels que Shimano annonce un retour à la normale pour 2023. Pour les composantes électriques, il faudra même attendre 2025 pour pouvoir reprendre pleinement nos activités. Certains vélos en réparation chez-nous restent donc près d’un an en magasin avant de pouvoir être réparés."

La situation est la même pour les autres vendeurs de vélos de la région. "En 2021, nous avons observé une augmentation considérable de nos ventes", confie le magasin Xbike. "Les ventes sont cependant en train de se stabiliser, non pas par manque de demande, mais par manque d’offre. La plupart des acheteurs venaient se procurer un vélo pour leur loisir. D’autres, travaillant en centre-ville, privilégiaient la mobilité douce pour se rendre sur leur lieu de travail. Beaucoup de sociétés proposaient d’ailleurs des avantages à leurs employés s’ils se procuraient un vélo. Ce dernier offre également une facilité de parking non-négligeable. Le frein principal à son acquisition est le risque de vol."

Les pénuries ne cessent donc de s’accumuler ces derniers temps, notamment dans le domaine de la mobilité, de quoi se poser des questions pour la suite.