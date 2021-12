Au service extraordinaire du budget 2022 (investissements et travaux), on enregistre un boni plus que confortable de 3 288 298€.

À l’exercice propre, les investissements s’élèvent à près de trois millions d’euros. Parmi les investissements, notons l’aménagement du cimetière de Calonne (30 000€), l’aménagement des nouveaux ateliers communaux à Bruyelle (35 000€), la pose de ralentisseurs à Maubray et Péronnes (50 000€), l’achat de l’ancienne usine électrique afin d’y aménager un parking pour camions (150 000€), l’aménagement de sanitaires et d’accès pour les PMR dans l’ancien hôtel de ville où l’Office du tourisme s’est installé (159 000€), l’aménagement de la Maison de village de Péronnes (128 260€), l’achat d’une désherbeuse-broyeuse (40 000€) ou encore les travaux de revitalisation urbaine du quartier de la "Marlière" (1 600 000€).