Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi soir, peu après 20h30, qu'un incendie s'était déclaré sur le site industriel des "Engrais Bataille", rue Octave Bataille à Basècles, dans l'entité de Beloeil.

Venant des casernes de Basècles, Péruwelz, Leuze et Bernissart, quatre camions-citernes, deux autopompes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. A l'arrivée des pompiers, un bâtiment abritant des engins de manutention et des engins agricoles était déjà entièrement embrasé. Ce bâtiment contenait aussi quelques bonbonnes de gaz permettant d'alimenter les véhicules servant à la manutention.

"Actuellement, les efforts des pompiers portent sur la protection d'un proche dépôt d'engrais. Ce dépôt jouxte le bâtiment en feu. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'extension vers ce dépôt. On ne déplore aucun blessé", nous a indiqué l'officier Daniel D'Herte.

On ignore pour l'instant les causes de cet incendie. Lorsque la société Bataille a cessé sa production d'engrais divers, ce site industriel a été scindé et les différents bâtiments ont été loués à différentes entreprises.