En deux clics depuis son ordinateur et sans bouger de chez soi, il est possible de se retrouver à l’intérieur du musée du folklore et des imaginaires de Tournai. Une visite virtuelle qui apparaît hors du temps, de la pandémie que nous traversons toujours. Aujourd’hui, la découverte culturelle se retrouve aussi sur Internet.



Dans la région, cinq musées ont ainsi adhéré au projet Behind the Museum, proposé par l’association Musées et Société en Wallonie qui représente le secteur muséal wallon. Le but : valoriser les expositions des musées wallons pour tous les publics, qu’ils soient locaux, belges ou internationaux. Il s’articule autour de trois axes : les visites virtuelles, du contenu supplémentaire par le biais de capsules vidéo inédites et des photographies artistiques. Ainsi, les heureux élus sont le Musée du Folklore et des Imaginaires, le Musée des Beaux-Arts, le Musée de la Marionnette et le Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles (TAMAT) pour Tournai ainsi que la Brasserie à Vapeur à Pipaix.



Tous favorables

Toujours au Musée du Folklore et de l’Imaginaire, ce projet tombe à point nommé. Fermé pour travaux jusqu’au 16 juin prochain, l’établissement a profité de l’occasion pour proposer quelque chose de nouveau., se réjouit Jacky Legge, le conservateur. Ici, la visite permet de se promener d’un étage à un autre, sans limite de temps. Mais Jacky Legge préfère nuancer.Précurseur du projet, le Musée du Folklore et de l’Imaginaire entend bien poursuivre sur cette voie du numérique. Dans quelques mois, un écran sera disponible à l’entrée du musée, destiné aux personnes à mobilité réduite et personnes âgées pour qui l’accès aux différentes pièces serait un frein.Du côté du TAMAT, le projet de visite virtuelle a permis de faire découvrir les différentes expositions à un moment propice, celui du confinement. Aucune visite en présentiel n’était organisée, seul le virtuel était d’application., explique Béatrice Pennant, coordinatrice scientifique du musée. À l’instar du Musée du Folklore, le TAMAT espère vite retrouver les visites de groupe.Pour tous les amateurs de culture, ces visites virtuelles sont gratuites. Rappelons par ailleurs qu'il est également possible de visiter gratuitement tous les musées tournaisiens. Ces derniers ouvrent leurs portes au public, restreint pour cause de pandémie, sans devoir dépenser le moindre centime tous les premiers dimanches de chaque mois. De quoi profiter d’une sortie culturelle, loin des écrans !