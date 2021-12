L'opération de solidarité de la RTBF, Viva For Life, débute vendredi à Tournai. Les trois animateurs Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier, vont entrer ce soir dans le "cube de verre" pour entamer un marathon de 144 heures d'antenne. Les dons récoltés par cette opération servent à financer des projets luttant contre la pauvreté infantile, touchant quelque 80.000 enfants de 0 à 6 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Après une édition 2020 "confinée" en raison de la situation sanitaire, le studio de Viva For Life retrouve la Grand-Place de Tournai, qui avait déjà accueilli l'événement en 2019. Jusqu'au 23 décembre, les trois animateurs vont s'enfermer dans le studio de verre, sans manger de nourriture solide. Ils se relaieront toutes les quatre heures pour assurer un total de 144 heures de direct radio.

Parmi les nouveautés de cette année, l'arrivée d'un nouvel animateur: Marco Leulier, animateur de la matinale sur Tipik. "Le défi sera double pour moi: sensibiliser le public de Tipik et les jeunes à cette cause encore trop peu connue", a-t-il déclaré.

Le nouvel arrivant pourra découvrir un studio totalement réaménagé sur deux étages et qui offrira aux animateurs une vue permanente sur la Grand-Place. Autre grande première, le studio sera directement relié à la scène, où se dérouleront les traditionnels "showcases". Ces derniers auront lieu avec des mesures liées au contexte sanitaire: réservation obligatoire, port du masque et Covid Safe Ticket. Parmi les artistes ayant répondu présent: Angèle, Soprano ou encore Clara Luciani.

En marge de ce marathon, le Belfius Viva for Life Tour reprendra également la route. Emmené par Fanny Jandrain, le bus aux couleurs de l'opération passera du 18 au 22 décembre dans les villes de Tournai, Walhain, Vielsalm, Arlon, Jette et La Louvière.

Créé en 2013, Viva For Life a déjà permis de récolter plus de 32 millions d'euros en huit éditions et de soutenir 750 projets d'associations actives sur le terrain. Il est possible d'effectuer un don jusqu'au 23 décembre via le site, le call center (0800/30007) ou par SMS (4001).