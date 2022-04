De nombreux Tournaisiens gardent en mémoire l’image de la Grand-Place de Tournai noir de monde face au cube de Viva for Life en décembre 2019. Tous avaient envie de pouvoir revivre cette liesse populaire, encore plus forte dans cet esprit de solidarité face à la précarité infantile.

Et puis, le Covid est passé par là. Une édition 2020 en huis clos sur le parking de la RTBF à Bruxelles. Et finalement un retour dans la cité des Cinq Clochers en décembre 2021. Tout le monde espérait que le Covid fasse un pas de côté pour permettre de retrouver l’ambiance et l’événement grand public d’avant la crise sanitaire… Mais, les organisateurs avaient dû s’adapter aux restrictions sanitaires, en limitant notamment l’accès aux show-cases à un public très restreint. Une édition en mode "mineur" qui avait suscité des frustrations et de nombreuses critiques !