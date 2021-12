C’est avec un nouveau record de dons, soit 7 512 346 €, que la 9e édition de Viva for Life s’est achevée ce jeudi soir sur la Grand-Place de Tournai. Pendant six jours et six nuits, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier ont assuré un marathon de 144 heures d’antenne tandis que les citoyens se sont mobilisés pour venir en aide aux quelque 200 associations actives sur le terrain de la pauvreté infantile en Fédération Wallonie-Bruxelles.