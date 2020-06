En décembre dernier, Tournai accueillait Viva for Life dans sa magnifique cité. Avec un montant record de dons de 5.658.352 euros, l’opération fut un succès notamment grâce à la mobilisation de la ville et de ses citoyens.

Pour sa 8e édition, l’opération au profit de l’enfance précarisée, pourra à nouveau compter sur le soutien et l’implication de la ville puisque le studio de verre retrouvera la Grand Place de Tournai du 17 au 23 décembre 2020. D’ici décembre prochain, les équipes suivront de près l’évolution des mesures sanitaires et le dispositif de l’opération sur la Grand Place de Tournai sera adapté en fonction des règles sécurité en vigueur.

608 projets soutenus en 7 éditions. Le 12 mars dernier, le jury du Fonds Viva for Life de CAP48 - dévoilait les 136 projets retenus et financés cette année au sein d’associations oeuvrant dans le secteur de la petite enfance et de la pauvreté en Belgique francophone. En 7 éditions, 608 projets ont pu être soutenus grâce aux 25 millions d’euros récoltés !

L’appel à projets 2020 est ouvert (clôture le 16 octobre). Les ASBL désireuses de rentrer un projet trouveront toutes les informations utiles et le lien vers le dossier de candidature sur les sites www.cap48.be et www.vivaforlife.be.