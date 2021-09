L'opération de solidarité Viva For Life fait son grand retour sur la Grand-Place de Tournai du 17 au 23 décembre. Comme à l'accoutumée, trois animateurs seront enfermés dans le célèbre cube de verre pendant six jours et six nuits sans manger de nourriture solide. Ainsi, durant plus de 140 heures, trois animateurs de la RTBF récolteront un maximum de dons afin de lutter contre la pauvreté infantile.

C'est déjà en 2019, que le cube de Viva For Life s'était installé dans la Cité des Cinq Clochers pour le plus grand plaisir des Tournaisiens. Concerts, défis et moments d'émotion ont fait chavirer le cœur de la population. D'ailleurs, c'est lors de leur venue, que l'opération de solidarité avait battu tous les records en récoltant plus de 5 millions d'euros.

L'édition de l'année dernière était toutefois plus particulière à cause de la crise sanitaire. Effectivement, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver participaient à l'opération solidaire en mode confiné au pied de la tour Reyers à Bruxelles. Cependant, en juin dernier, la RTBF a annoncé une grande nouvelle pour les Tournaisiens avec le retour du cube sur la Grand-Place en décembre prochain. Le bourgmestre de la Cité des Cinq Clochers avait d'ailleurs témoigné sa joie à la suite de cette déclaration. "C'est une fierté que la Ville de Tournai soit encore choisie pour accueillir l'opération Viva for Life. Il est vrai que quelque chose de fort et de spécial s'était passé au sein de la Ville en 2019. Cette année, c'est un beau cadeau qu'on pourra offrir à tous les Tournaisiens et aux autres citoyens. Cela sera une sorte de cadeau pour l'après covid", avait déclaré Paul-Olivier Delannois.

Pour cette nouvelle édition, un changement d'une grande importance va avoir lieu. Adrien Devyver, notamment connu pour être le présentateur du Grand Cactus, tire sa révérence après plusieurs années de participation et laisse donc sa place à Marco, présentateur de la matinale de Tipik. Le départ du célèbre animateur a fait plusieurs déçus mais le nouveau venu sera sans aucun doute, aussi motivé que son prédécesseur.