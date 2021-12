Pas encore de magie de Noël sur la Grand-Place de Tournai ce week-end. Les premiers jours de cohabitation entre le cube de Viva for Life, le marché de Noël et les commerçants sont difficiles. Il reste quelques jours pour faire en sorte que les prochaines semaines soient aussi synonymes de Viva for Tournai.

Le verre à moitié plein ou à moitié vide? Ce week-end, sur la Grand-Place ou via les réseaux sociaux, les commentaires allaient dans tous les sens. Nous nous sommes rendus sur place pour démêler le vrai du faux.

L’installation de Viva for Life a débuté le 28 novembre et très vite est apparu un gros souci pour les commerçants de la rue de l’Yser et de la rue des Maux. La circulation automobile y était toujours autorisée mais ce n’était pas clair du tout qu’on pouvait y accéder, ni de quelle manière. Un gros couac en matière de communication de la part de la ville. Le problème a été résolu: des panneaux guident aujourd’hui les automobilistes. "On a perdu énormément de clientèle pendant plusieurs jours, les gens ne comprenaient rien à ce qui se passait", témoigne un commerçant de la rue de l’Yser.