Voisin.e.s, la nouvelle boutique de vêtements responsables à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M.P. Ambre et Claire ouvrent très prochainement leur magasin de prêt-à-porter nommé Voisin.e.s. Grâce à cette boutique, les jeunes femmes souhaitent prouver aux Tournaisiens qu'il est possible de s'habiller de manière tendance et responsable. © Elodie Deceuninck

Ouverte dès ce samedi, la boutique Voisin.e.s, située juste en face de la cathédrale de Tournai, à la rue Curé Notre-Dame, a été créée par deux jeunes femmes amatrices de mode et sensibles à l'écologie. Ambre et Claire proposent donc des articles tendances et responsables pour les femmes mais également pour les hommes. Avec leur boutique, elles souhaitent casser les clichés que beaucoup de citoyens peuvent avoir sur la mode responsable.



"En travaillant ensemble, nous avons trouvé un parfait équilibre. Nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes idées, nous avons donc souhaité lancer ensemble une boutique de prêt-à-porter qui cible surtout les jeunes de 25 à 45 ans, tant les hommes que les femmes. Nous nous sommes rendu compte que la gent masculine était parfois oubliée notamment à Tournai, c'est donc pour cette raison que nous proposons des articles qui sortent un peu de l'ordinaire. Toutes les maques que nous proposons sont européennes et responsables. Avec Voisin.e.s, nous souhaitons d'une part, faire connaître la mode responsable et d'autre part, changer la vison de la population. En effet, les pièces responsables sont souvent perçues comme étant ringardes, nous voulons prouver le contraire. C'est pourquoi, nos articles sont très colorés, tendances et vivants", déclarent Ambre et Claire.



En plus des vêtements, l'établissement met en évidence des produits de beauté qui sont également éthiques et fabriqués en Europe. Bien que les deux jeunes femmes proposent déjà pas mal de choses tendances, ces dernières ont l'envie d'élargir leurs choix.



"Des produits de beauté sont disponibles en boutique. On voulait également proposer des articles de qualité et travailler avec des personnes qui ont les mêmes valeurs afin qu'il ait une certaine continuité. C'est une manière d'être responsable de la tête aux pieds. Par la suite, nous voulons combler tout le monde en proposant des grandes tailles. En septembre, des chaussures seront mises en vente, fabriquées à partir de pneus recyclés".



Un atelier aménagé



Passionnées de mode, les conceptrices souhaitaient aller plus loin dans leur projet. En effet, au sein de la boutique Voisin.e.s, un petit atelier a pointé le bout de son nez.



"Nous rêvions toutes les deux de vivre notre passion qu'est la mode. D'une part, Ambre rêvait d'ouvrir sa propre boutique de prêt-à-porter, quant à moi, je souhaitais pouvoir créer de mes mains. Par conséquent, nous avons mis un atelier dans la boutique. Nous comptons créer notre propre collection qui sera uniquement accessible pour le moment, aux femmes et en précommande afin de proposer des pièces locales", conclut Claire Stanus.