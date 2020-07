Ce sont tous les plus mauvais côtés de la politique qui ont été mis en avant lors du dernier conseil communal cellois, celui qui a vu la motion de méfiance à l’égard du collège Cel’Avenir et du bourgmestre Yves Willaert (Cel’Avenir - PS) être votée par douze membres du conseil communal sur les seize présents, Thierry Eeman ayant été excusé.

Yves Willaert a donc été remplacé dans ses fonctions mayorales par le désormais ex-président du CPAS, Michaël Busine (Cel’Avenir - MR).

Entre les deux hommes, la rupture de confiance est totale. Yves Willaert n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner au moment de se lever pour recevoir, bien malgré lui, la prestation de son successeur. "Un homme en qui je sais que je ne peux plus avoir aucune confiance. Vous serez le bourgmestre non-élu. Ici, il s’agit bien de voler le mayorat aux dépens du choix de l’électeur cellois."

Avant de quitter son siège de bourgmestre, Yves Willaert s’est fendu d’un discours livrant ses vérités. "Les élus MR, majoritaires dans notre groupe, digèrent mal la perte du mayorat au soir des élections 2018 ainsi que notre présence et travail durant la crise sanitaire… Mais vous, les autres membres du collège, où étiez-vous ? Que faisiez-vous pour notre population ?"

L’épisode de l’acquisition des masques FFP2 commandés pour les professions médicales illustrait par ailleurs la grande cassure de la majorité. Le collège ayant agi grâce à ses pouvoirs spéciaux durant la crise du Covid-19, la décision a été par la suite amenée devant le conseil communal. Au moment du vote, les élus MR du groupe Cel’Avenir se sont abstenus. "Vous avez été les premiers à ne pas respecter une décision collégiale."

Puis, difficile également de ne pas évoquer la saga Anne Debouvrie qui a quitté le collège, après avoir été condamnée pour faux et usage de faux.

Devenue conseillère communale indépendante, elle a rendu la commune ingouvernable. Elle se retrouvait en effet entre huit membres de la majorité et autant de l’opposition. Une situation que n’a pas manqué de dénoncer Yves Dumonchaux (Cel’Avenir - Indépendant).

"Personnellement, je n’ai jamais très bien compris comment on pouvait être persona non grata au collège mais bienvenue au conseil communal. Cela reste une énigme. Après avoir été soutenue à deux reprises par le PS, l’ex-échevine choisissait l’indépendance. Cela n’augurait rien de bon et, de fait, pendant un an et demi, elle a soufflé le chaud et le froid, fait la pluie et le beau temps, rendant la gestion de l’entité celloise aléatoire et impossible."

Le conseiller n’a pas non plus apprécié le soutien qu’elle a apporté à ses deux anciens colistiers socialistes. "Il faut ajouter à votre immoralité l’hypocrisie et l’outrecuidance. Vos agissements ressemblent plus à une euthanasie politique qu’à un véritable soutien."

Pour la première fois en Wallonie picarde, une motion de méfiance est passée avec succès. La nouvelle majorité celloise, désormais composée des élus MR de Cel’Avenir et d’Objectif Citoyen, a dorénavant quatre années pour montrer que ce choix était le bon. Mais la politique est loin d’être un long fleuve tranquille… et certainement encore plus à Celles !

Mickaël Delfosse