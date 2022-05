Dans le cadre de la nuit européenne des musées, et après deux années de restrictions, la Ville de Tournai organise à nouveau la Nuit des Musées. Celle-ci aura lieu le samedi 21 mai 2022 de 18h00 à minuit.

C’est le thème du voyage qui a été retenu cette année pour l’ensemble de la soirée. Des animations, démonstrations, performances, ateliers, dégustations et jeux en collaboration avec différents acteurs culturels de Tournai (Conservatoire de Musique, Ecole des Arts, Maison de la Culture, ...) seront proposés à tous les publics, petits ou grands, habitués des musées ou novices, leur permettant ainsi de découvrir autrement les musées du Folklore et des Imaginaires, d’Histoire Militaire, des Beaux-Arts, des Arts de la Tapisserie ainsi que celui des Arts de la Marionnette. Le Beffroi sera également de la partie avec un concert de carillons et de musique électronique à 21h00.

Dans l’optique de satisfaire un large public et d’être accessible à tous, l’accès à l’évènement et aux animations est entièrement gratuit.